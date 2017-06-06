Зачем Пушкин написал «Бородино»: опрос кемеровчан в день рождения поэта

6 июня в России отмечают день русского языка и день рождения Александра Пушкина, который внёс немалый вклад в развитие этого самого языка и литературной художественной речи. Помнят ли кемеровчане чудное мгновение, «Как повлиял на творчество поэта Ганнибал» и «Где у Пушкина пахнет Русью». На эти и другие вопросы о творчестве и жизни великого русского поэта мы попросили ответить кемеровчан.

Видео
Текст: Екатерина Фоменко.
Видео: Никита Анульев/Сибдепо.
Фото: Google Images.

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