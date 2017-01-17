Знаете ли вы крещенские традиции и приметы

О том, что такое Крещение Господне, вам подробно и квалифицированно объяснят священники перед тем, как вы войдёте в ледяную воду. В нашей же викторине речь пойдёт о народных традициях и приметах, на которые церковь смотрит без особого одобрения либо вообще не смотрит. Практика показывает, что люди, по-настоящему любящие и чтущие этот праздник, знают о нём всё. Давайте выясним, какие познания имеются у вас.