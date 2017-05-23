Зубы сводит: рейтинг пломбиров в стаканчике из кемеровских магазинов
Редакция онлайн-журнала Сибдепо самоотверженно, не жалея желудков своих, провела новую дегустацию продуктов из кемеровских магазинов. На этот раз на стол журналистов попали классические пломбиры в стаканчике. Мы искали десерт со вкусом «как раньше», а нарвались на экземпляры с привкусом жжёного пластика и схожей структурой. Что скрывается за этикеткой «Настоящий пломбир» и какое мороженое единогласно признали победителем, читайте в материале.
Для дегустации мы отобрали 11 видов классического пломбира в стаканчике из кемеровских магазинов. Для чистоты эксперимента к дегустаторам на стол мороженое отправилось без упаковки. По шкале от 1 до 10 баллов, где 1 – «Лучше замороженным мылом похрустеть», а 10 – «Пресвятая корова, хочу стать этим мороженком!», мы оценили несколько параметров и посчитали средний балл. Не оставили без внимания вкус, внешний вид и цвет экземпляра, его запах и структуру, а также хрусткость вафельки. И в финале отшлифовали дегустацию хитом сезона – чёрным мороженым «Сибирский уголь».
Итак, сладкоежки, читайте, запоминайте и не повторяйте наших ошибок!
11 место «Чистая линия»
Меньше всех баллов абсолютно по всем параметрам набрало мороженое «Чистая линия». Название лузера нашего рейтинга как бы намекает на его вкус и состав и делает отсылку к косметическим средствам для гигиены. На этикетке производитель пишет, что изготовлено оно «на основе натуральных молочных продуктов». Однако раскусить эту формулировку достаточно легко. А вот откусить хоть что-нибудь от мороженого крайне непросто. Образец пролежал при комнатной температуре не меньше 40 минут, но при этом не потерял первоначального вида, ни на йоту не растаял и вёл себя крайне невозмутимо.
По консистенции пломбир похож на глину. Такой десерт вполне бы пригодился на уроках труда в начальной школе. Некоторые члены редакции отметили, что десерт пахнет клеем или пластмассой, и что жевать детальки конструктора Lego, наверняка, приятнее. Стаканчик больше напоминал опилки, чем вафлю, ломался и крошился, словно древесная труха.
Название: «Чистая линия». Изготовитель: ООО «Чистая линия». Цена: 58,79 рубля.
Оценка редакции: 1,6 балла.
10 место «Настоящий пломбир» «Русский холод»
На 10 месте оказалось мороженое с названием «Настоящий пломбир». От остальных образец отличался оригинальной формой плоского вафельного стаканчика, которая многим членам редакции пришлась по нраву. Что касается вкуса, он оставляет желать лучшего. От вафли осталось одно название и привкус мокрой ваты.
Сам пломбир показался перекисшим. Мы предположили, что мороженое изготовлено из некачетсвенных продуктов, либо производитель переборщил с консервантами. Даже, подтаяв, оно похрустывало на зубах льдинками.
В конце рейтинга оказалось и мороженое, производитель которого на упаковке заявлял о его бесконечной полезности. «Пломбир на фруктозе. Не содержит сахара. С лактобактериями Нарине». На деле под обёрткой скрывалось мороженое, которе от классического пломбира отличалось и вкусом, и цветом. Вместо белоснежно-белого мы пробовали десерт цвета топлёного молока.
Дегустаторы отметили привкус карамели, которого в классическом пломбире быть не должно. Возможно, излишняя сладость досталась десерту от вафельного стаканчика, который мы тоже не оценили.
Название: «Здоровая семья». Изготовитель: ООО «Гуливер». Цена: 37,79 рубля.
Оценка редакции: 4,3 балла.
8 место «Как раньше»
Немногим лучше оказалось мороженое с названием «Как раньше» от изготовителя из северной столицы России. По цвету оно также отличалось от классического пломбира желтоватым оттенком. А на вкус было сродни пропавшему жирному молоку.
Самый красивый из всех представленных образцов вафельный стаканчик вызвал только негативные отклики и предположения, что при его изготовлении рабочие уронили в чан половые тряпки.
Название: «Как раньше». Изготовитель: ООО «Петрохолод». Цена: 35,69 рубля.
Оценка редакции: 4,6 балла.
7 место «Sweeter»
Приятным на вкус оказалось мороженое от «Кемеровского хладокомбината» «Sweeter». Тем не менее, в классический пломбир изготовитель добавил ягодные вкусовые добавки. Мы так и не смогли разобрать, что за ягода скрылась внутри. Но в составе на упаковке ничего не прописано.
Сладкое, с приятным запахом и в красивом вафельном стаканчике. Однако буквально через несколько секунд дегустаторы почувствовали неприятное "мыльное" послевкусие.
Название: «Sweeter». Изготовитель: ООО «Кемеровский хладокомбинат». Цена: 35 рублей.
Оценка редакции: 4,7 балла.
6 место «Натур пломбир»
Ещё один обладатель больших амбиций, громких заявлений и обещаний – десерт «Натур пломбир» – оказался на шестом месте. «Без консервантов. На свежем молоке. Без красителей», пишет ООО ФМ «Гроспирон».
Дегустаторам мороженое показалось слишком сладким и ненатуральным по вкусу вафли и пломбира. Не оценили члены редакции ни внешний вид, ни вафлю, которая оказалась тонкой, сухой и подкопчёной.
Название: «Натур пломбир». Изготовитель: ООО ФМ «Гроспирон». Цена: 32,7 рубля.
Оценка редакции: 4,9 балла.
5 место «Снежный городок» «Ретро»
На пятом месте оказался ещё один представитель «Кемеровского хладокомбината» – пломбир «Ретро» под маркой «Снежный городок».
Дегустаторы не оценили вкус мороженого. Возможно, несколько веков назад оно бы стало идеальным лакомством. Но во время эксперимента пломбир казался залежавшимся, неоднократно размороженным и вновь замороженным. У пломбира и вафли вкус практически отсуствовал. То же касалось и запаха.
До четвёртого места добралось мороженое «Вологодский пломбир» от ООО «Вологодское Мороженое». Мы оценили эстетическую составляющую образца – белый пломбир в красивом и аккуратном шоколадном вафельном стаканчике. Ну, это мы сначала подумали, что шоколадном. По вкусу вафля оказалась пережжённой. Словно стаканчик задумывали классического цвета и вкуса, но нечаянно забыли партию в печи.
Вкус пломбира же не смутил редакцию. Наконец-то мы попробовали мороженое с приятным вкусом и даже предположили, что сделали его из натуральных продуктов.
Название: «Вологодский пломбир». Изготовитель: ООО «Вологодское Мороженое». Цена: 53,89 рубля.
Оценка редакции: 7,1 балла.
3 место «Пломбир на сливках»
Тройку лидеров рейтинга замкнул «Пломбир на сливках». Белое вкусное мороженое со сливочным вкусом оценили многие члены редакции.
Получить максимум баллов за дегустацию образцу помешало отступление от канона 80-х. Вместо вафельного стканчика мороженое упаковали в бумажный. Образец продавался без пластиковой ложечки в комплекте, поэтому возник вопрос: а как же есть мороженое, если вы вдруг решили прогуляться вприкуску с ним по улице. Если с классическим вафельным стаканчиком проблему решить легко, то для «Пломбира на сливках» придётся носить в сумке специальную ложку.
Название: «Пломбир на сливках» Изготовитель: ООО ФМ «Гроспирон». Цена: 31,49 рубля.
Оценка редакции: 7,9 балла.
2 место «Золотой резерв»
Пломбиру «Золотой резерв» от «Кемеровского хладокомбината» до первого места не хватило буквально одного с десятыми балла. Редакция оценила натуральный сливочный вкус без лишних привкусов и добавок.
Дополнительные очки десерт заработал за вафельный стаканчик, который внутри полит шоколадом, что при таянии мороженого не позволяет ему размокнуть и потерять форму. Однако некоторым членам жюри образец показался чрезмерно сладким.
Название: «Золотой резерв» Изготовитель: ООО «Кемеровский хладокомбинат». Цена: 43,99 рубля.
Оценка редакции: 8,2 балла.
1 место «Золотой стандарт»
Безоговорочным лидером рейтинга редакция признала пломбир «Золотой стандарт». От своего соперника – пломбира «Золотой резерв» – он практически не отличается ни внешним видом, ни упаковкой. Стаканчик внутри также полит шоколадом. Но вкус никого не оставил равнодушным.
Пломбир максимально приближен к классическому сливочному мороженому. Его хочется есть, а не вытирать рот салфетками. Это мороженое растаяло одним из самых первых, что позволяет предположить минимальное наличие консервантов.
10 баллов «Золотой резерв» не заработал лишь потому, что вафельный стаканчик классического пломбира, по мнению наших редакционных олдфагов, не предполагает шоколадной составляющей.
Название: «Золотой стандарт». Изготовитель: ООО «Юнилевер Русь». Цена: 48,42 рубля.
Оценка редакции: 9,5 балла.
Вне игры «Сибирский уголь»
Хитом весны 2017 в Кузбассе стало чёрное мороженое. Буквально за один день Instagram заполонили фотографии лакомства и жителей области с почерневшими языками. Мы решили тоже попробовать десерт под названием «Сибирский уголь». Хоть и не без опасений.
Такого цвета производители добились с помощью красителя «Уголь растительный», отмечено в составе. Единогласного мнения экзотическое мороженое не вызвало. Кому-то десерт понравился, кто-то посчитал его чрезмерно сладким. Бесспорно вкусным оказался только вафельный рожок такого же чёрного цвета.
А вы согласны с мнением редакции? И какой пломбир по вашему – самый вкусный, а какой – выходец из чана строительного завода? Пишите ответы в комментариях.