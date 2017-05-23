Меньше всех баллов абсолютно по всем параметрам набрало мороженое «Чистая линия». Название лузера нашего рейтинга как бы намекает на его вкус и состав и делает отсылку к косметическим средствам для гигиены. На этикетке производитель пишет, что изготовлено оно «на основе натуральных молочных продуктов». Однако раскусить эту формулировку достаточно легко. А вот откусить хоть что-нибудь от мороженого крайне непросто. Образец пролежал при комнатной температуре не меньше 40 минут, но при этом не потерял первоначального вида, ни на йоту не растаял и вёл себя крайне невозмутимо.



По консистенции пломбир похож на глину. Такой десерт вполне бы пригодился на уроках труда в начальной школе. Некоторые члены редакции отметили, что десерт пахнет клеем или пластмассой, и что жевать детальки конструктора Lego, наверняка, приятнее. Стаканчик больше напоминал опилки, чем вафлю, ломался и крошился, словно древесная труха.

