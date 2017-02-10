Росздравнадзор передал в суд результаты проверки скорой, опоздавшей к роженице в Кемерове. В работе «Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи» специалисты выявили несколько грубых нарушений.

Установлено, что фельдшер выездной бригады скорой не сообщил в оперативный отдел о невыполнении вызова. При этом медики приехали к роженице только через 2 часа 4 минуты, хотя в соответствии с правилами должны были прибыть на место через 20 минут.

«Приехавшей бригадой скорой помощи не была проведена медицинская эвакуация женщины после родов до машины ССМП на носилках», – сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

По факту случившегося в областном Следкоме возбудили уголовное дело по статье «Халатность».