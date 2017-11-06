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В Apple сообщили, что у iPhone X выгорает дисплей

Компания опубликовала инструкцию с предостережениями для владельцев нового смартфона.

На сайте компании Apple опубликовали инструкцию, рекомендующую пользоваться новым Super Retina дисплеем на iPhone X с осторожностью. Инструкция предупреждает о возможной опасности выгорания экрана при неправильном использовании.

Эффект выгорания экрана возникает в том случае, если часто использовать высококонтрастное изображение. Авторы инструкции рекомендуют постоянно не использовать Super Retina дисплей. До поступления iPhone X в продажу об этом не сообщалось. Новинка от Apple – не единственный смартфон с эффектом выгорания экрана. Ранее стало известно, что с такими же трудностями столкнулись обладатели нового смартфона Google – Pixel 2 XL.

Напомним, 3 ноября в России стартовали продажи смартфона iPhone X. Его цена варьируется от 80 до 92 тысяч рублей. В Кемерове новинка в продаже ещё не появилась.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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