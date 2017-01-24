В МЧС назвали предварительную причину пожара на станции подъёмника в Шерегеше на вершине горы Зелёная. Сообщение о возгорании поступило в 21:08, а в 21:35 специалисты ликвидировали огонь.

«В результате пожара в металлическом ангаре 2009 года постройки обгорело напольное покрытие на площади 25 кв. м. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались 5 человек и 3 единицы техники.

Ранее Сибдепо сообщал, что этот гондольный подъёмник обслуживал трассу SkyWay.