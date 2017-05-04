Награды и герои:

История орденов и медалей воинов-кузбассовцев

Ни в одной войне не вручали столько боевых наград, сколько в Великой Отечественной. Без преувеличений, тонны изделий из серебра и золота отправляли на фронт вместе со снарядами и техникой. И ни у кого не возникало мысли, что драгоценным металлам можно было найти более рациональное применение. Даже самые ярые критики всего советского не оспаривают важность и нужность боевых наград как способа повысить боевой дух армии. Этот материал посвящён самым почитаемым орденам и медалям Великой Отечественной войны и их обладателям – воинам-кузбассовцам.
Положение и статут любой военной награды несложно найти в интернете. Но цель этой статьи – на примере живых историй показать, за что вручали боевые ордена и медали. В ней упомянута лишь ничтожно малая часть кузбасских солдат и офицеров, становившихся кавалерами советских боевых наград. И каждый из них - в связи лишь с одной медалью или орденом, хотя у большинства наших героев их больше десятка. Историй завоевания некоторых наград нам так и не удалось найти в музейных архивах и онлайн-источниках. Например, так получилось с медалью Ушакова. Хотя наверняка же были матросы-кузбассовцы, проявившие себя в 1944-1945 годах? Впрочем, там, где пасуют музейные архивы, могут помочь семейные летописи. Если у вас есть готовая история о таком матросе – не стесняйтесь, разместите её в комментариях к этой статье. Или историю любой другой награды – таких рассказов никогда не бывает слишком много.
Мы расскажем о 13-ти самых почитаемых орденах и медалях Великой Отечественной войны и о кузбассовцах, кавалерах боевых наград.

Медаль партизану отечественной войны


До 1943 года советских партизан награждали в буквальном смысле тем, что подворачивалось под командирскую руку: трофейными часами, портсигарами, оружием. Самые творческие командиры отрядов вручали самодельные награды (в основном, свои вариации медали «За отвагу»). Но к февралю 1943 года начальник Центрального штаба партизанского движения Пантелеймон Пономаренко сумел доказать необходимость создания награды, которую будут вручать только партизанам. В Верховной ставке вняли его словам и учредили «двойную» награду - «Медаль партизану Отечественной войны» первой и второй степени.
Пехотинец Николай Невзоров в 1941 попал в плен под Брянском. Но при пересылке в лагерь сбежал – разобрал пол в вагоне-теплушке и продолжил воевать. Благо, после побега Николай оказался на территории Белоруссии – самой «партизанской» республики в мировой военной истории. В составе отряда «Мститель» Невзоров подарил Третьему Рейху немало поводов для неприятных раздумий. В его военной биографии особенно выделяется операция, смахивающая на сценарий для фильма. Николай сотоварищи подбили две машины в немецкой колонне. Экипажи оставшихся машин, естественно, принялись палить во все стороны. Стреляли так азартно, что подбили головную машину из другой колонны, на свою беду показавшейся на дороге. Вновь прибывшие фашисты, понятное дело, восприняли это без восторга и ответили. Дальше вермахт в течении часа увлечённо бился с вермахтом. А Невзоров и компания поняли, что здесь прекрасно справятся и без них, и не торопясь отправились обратно в отряд. Командир «Мстителя», надо полагать, изрядно повеселился, прежде чем представить своего политрука к медали «Партизану Отечественной войны» 1-й степени.

Невзоров Николай Иванович
Партизанское движение Белоруссии в годы ВОВ

Медаль за отвагу


Высшая медаль в наградной системе СССР - самая уважаемая и знаменитая солдатская награда, один из символов победы. Все знали – если человек носит на груди серебряный кружок с танком и самолётами, то он – автор боевого подвига. Медаль можно было получить только в бою и только за личную храбрость. Это главное отличие медали «За отвагу» от большинства других наград, которые нередко вручались «за участие».
Если за отвагу – самая известная медаль Великой Отечественной, то Николай Масалов – один из самых известных её солдат. И уж точно самый известный воин-кузбассовец. Доказательство стоит с немецкой девочкой на руках в берлинском Трептов-парке. Но историю о том, как сержант Масалов рисковал собой ради ребёнка при штурме цитадели Третьего рейха, всем известна, в отличие от истории его первой боевой медали. Теоретически, у миномётчика не так уж много шансов получить медаль «За отвагу». Если бой ведётся «правильно», по учебнику, то расчёт вообще не должен видеть врага – только бить по заданным позициям из-за леса или холма. Практически – враги стараются как можно быстрее найти и уничтожить тех, кто наносит им такой страшный урон. Поэтому миномётчики очень часто вступали в «неправильный», ближний бой, и гибли. Впрочем, для Масалова в январе 1944 года всё закончилось иначе: он выжил, а превосходившие числом враги навсегда остались под деревней Софиевка Никопольского района. «Расчёт Масалова уничтожил: один станковый пулемёт, два дзота, две повозки с боеприпасами и до 15 солдат противника. Из личного оружия – винтовки - уничтожил 7 гитлеровцев», - лаконично, но красноречиво гласит представление к медали «За отвагу».

Масалов Николай Иванович
оружие победы - миномёты

Медаль за боевые заслуги


Понятно, что во время Великой Отечественной Войны подвиги совершались ежедневно и в больших количествах – 4 с лишним миллиона медалей «За отвагу» тому подтверждение. Но ведь и ежедневная фронтовая рутина нуждалась в поощрении – войны выигрываются не подвигами, а дисциплиной. Поэтому среди поводов для представления к медали «За боевые заслуги» значится и такой пункт: «За отличные успехи в боевой и политической подготовке, освоении новой боевой техники и поддержании высокой боевой готовности воинских частей и их подразделений и другие заслуги во время прохождения действительной военной службы». Другими словами, первую медаль давали за подвиг, а вторую – за отличную службу.
Вот вам живой пример: разведчик из города Кемерово Борис Елов 12 раз форсировал Днепр в обоих направлениях, в основном, вплавь. На вражескую строну – налегке, обратно – со сведениями или «языком». Все эти переправы в совокупности потянули на медаль «За боевые заслуги». А потом, когда разведгруппа напоролась на засаду, Борис Яковлевич гранатой уничтожил пулемётный расчёт – это уже подвиг и «Медаль за отвагу». Причём напоролись, по рассказам самого же Бориса Яковлевича, по глупости: решили поесть бобов в заброшенном огороде маленькой деревеньки. А немцы успели подкрасться и выставить пулемёт. К счастью, залёгший разведчик Елов сумел очень удачно метнуть гранату. Это, кстати, был его предпоследний бой – уже в следующем 24-летний Борис получил тяжёлые ранения обеих ног и после лечения был списан в запас.

Борис Яковлевич Елов
Победа на правобережной Украине. Битва за Днепр

Орден Ленина


Вторая по значимости награда, которую мог получить солдат на фронтах Великой Отечественной. Выше – только орден «Победа» (простым смертным недоступен по умолчанию – всего 17 кавалеров, в том числе Сталин, Жуков и Эйзенхауэр). Орденом Ленина награждались боевые корабли, полки, дивизии и даже целые города. Представляете, какая это честь для простого солдата или младшего офицера?
Зинаида Туснолобова (после замужества – Туснолобова-Марченко) была не бойцом и не офицером, а старшиной медицинской службы. И орден Красного знамени ей вручили за 25 бойцов, спасённых во время одного боя в июле 1943 года. Но на всю страну Зинаида прославилась из-за другой страшной истории. В феврале 1943 девушке, ползущей к раненому офицеру, перебило ноги. Что ещё страшнее, в это время началась контратака немцев, один из которых пытался добить санитарку – прикладом и сапогами. Зинаида выжила – её вынесли с поля боя разведчики. Вот только конечности санитарки уже были поражены гангреной. Туснолобова-Марченко перенесла 8 операций и лишилась рук и ног. Но через год фронтовая газета «Вперёд, на врага!» опубликовала её обращение к воинам 1-го Прибалтийского фронта.

Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко
Отомстите за меня! Отомстите за мой Родной Полоцк! И передайте привет!

Пусть это письмо дойдёт до сердца каждого из вас. Это пишет человек, которого фашисты лишили всего — счастья, здоровья, молодости. Мне 23 года. Уже 15 месяцев я лежу, прикованная к госпитальной койке. У меня теперь нет ни рук, ни ног. Это сделали фашисты.

Я была лаборанткой-химиком. Когда грянула война, вместе с другими комсомольцами добровольно ушла на фронт. Здесь я участвовала в боях, выносила раненных. За вынос 40 воинов вместе с их оружием правительство наградило меня орденом Красной Звезды. Всего я вынесла с поля боя 123 раненых бойца и командира.

В последнем бою, когда я бросилась на помощь раненому командиру взвода, ранило и меня, перебило обе ноги. Фашисты шли в контратаку. Меня некому было подобрать. Я притворилась мёртвой. Ко мне подошёл фашист. Он ударил меня ногой в живот, затем стал бить прикладом по голове, по лицу…

И вот я инвалид. Недавно я научилась писать. Это письмо я пишу обрубком правой руки, которая отрезана выше локтя. Мне сделали протезы, и, может быть, я научусь ходить. Если бы я хотя бы ещё один раз могла взять в руки автомат, чтобы расквитаться с фашистами за кровь. За муки, за мою исковерканную жизнь!

Русские люди! Солдаты! Я была вашим товарищем, шла с вами в одном ряду. Теперь я не могу больше сражаться. И я прошу вас: отомстите! Вспомните и не щадите проклятых фашистов. Истребляйте их как бешеных псов. Отомстите им за меня, за сотни тысяч русских невольниц, угнанных в немецкое рабство. И пусть каждая девичья горючая слеза, как капля расплавленного свинца, испепелит ещё одного немца.

Друзья мои! Когда я лежала в госпитале в Свердловске, комсомольцы одного уральского завода, принявшие шефство надо мной, построили в неурочное время пять танков и назвали их моим именем. Сознание того, что эти танки сейчас бьют фашистов, даёт огромное облегчение моим мукам…

Мне очень тяжело. В двадцать три года оказаться в таком положении, в каком оказалась я… Эх! Не сделано и десятой доли того, о чём мечтала, к чему стремилась… Но я не падаю духом. Я верю в себя, верю в свои силы, верю в вас, мои дорогие! Я верю, в то, что Родина не оставит меня. Я живу надеждой, что горе моё не останется неотомщённым, что немцы дорого заплатят за мои муки, за страдания моих близких.

И я прошу вас, родные: когда пойдете на штурм, вспомните обо мне!

Вспомните — и пусть каждый из вас убьёт хотя бы по одному фашисту!
Реакция была невероятной: Зине пришло больше 3 000 ответов от солдат и офицеров, а лозунгом «За Зину Туснолобову!» стали писать на бортах самолётов, танков и станках орудий. Искалеченная девушка превратилась в знамя, сравнимое с 28 панфиловцами и героями Брестской крепости.

Орден Красной звезды


Статут Ордена Красной звезды очень похож на статут медали «За отвагу». Но для ордена подвиг должен быть масштабнее. Например, если солдат, рискуя жизнью, подбил вражеский танк – медаль «За отвагу». А вот если этот танк перегородил дорогу целой колонне, что повлияло на исход боя – командир без раздумий представлял бойца к ордену «Красной звезды».
Вот вам не гипотетический, а живой пример. Летом 1944 года танковый взвод под командованием Анатолия Гоголина с ходу ворвался в украинский город Коломыя. Танкисты не стали дожидаться подкреплений, а сходу рванули к вокзалу. Вообще-то лейтенант Гоголин здорово рисковал – без поддержки пехоты танки в городских боях очень уязвимы. Но рисковал он не зря – на вокзале стоял под парами немецкий эшелон, гружёный новенькими, не успевшими разгрузиться, танками. Взвод Гоголина с ходу превратил танки вместе с эшелоном в красивый костёр. Полтора десятка отличных боевых машин вермахта канули в небытие, ни разу в своей истории не выстрелив. А список наград будущего проректора КемГУ пополнился орденом Красной звезды.

Гоголин Анатолий Фёдорович
Танк Т-34. Ударная сила русских.

Золотая звезда Героя СССР


Наивысший знак отличия, которого мог удостоится гражданин СССР. Эту медаль получали только обладатели звания «Герой Советского Союза». Если такую награду вручали солдату, то можно было не сомневаться: он совершил нечто, попадающее под определение «Так не бывает, это выше человеческих возможностей». Неудивительно, что львиная доля Золотых звёзд присваивалась посмертно.
Илларион Васильев, в отличие от большинства своих однополчан, остался жив и лично получил Звезду героя. А их общий подвиг в представлении не нуждается – о панфиловцах и бое у разъезда Дубосеково слышали все. До сих пор ведутся яростные споры о том, каким было точное количество советских солдат и немецких танков. Тут явно смешались история и идеология – сам Илларион Романович при жизни избегал разговоров о цифрах. Так что и мы обойдёмся без чисел. Тем более, что главного никто не оспаривает: все согласны, что немецкие танки были хороши, а вооружение у панфиловцев – слабое; что потери в 4 роте были огромны, но наступление танковой группы вермахта было остановлено. И, кстати, даже критики «подвига 28-ми», как правило, не заявляют, что выжившие в бою у Дубосеково не достойны своих Золотых звёзд.

Васильев Илларион Романович
Официальный трейлер к фильму "28 панфиловцев"

Орден боевого Красного знамени


Один из высших орденов СССР и первый орден в советской истории вообще. По значимости уступает только ордену Ленина и ордену «Победа». Во время Великой Отечественной войны присуждался тем, кто «несмотря на упорное сопротивление противника, на потери или другие неблагоприятные условия, одержали победу над противником или нанесли ему крупное поражение либо способствовали успеху наших войск в выполнении крупной боевой операции».
«Способствовать успеху» было прямой обязанностью лётчицы Валентины Савицкой. Если точнее, то её основной задачей было уничтожение живой силы и техники противника за штурвалом пикирующего бомбардировщика Пе-2 (того самого). Выяснить, за какие конкретно операции Валентина Флегонтовна получила два «Красных знамени», не получилось. География её боевых вылетов слишком широка: «Голубая линия», Курская дуга, Смоленская наступательная операция, окончательный разгром группировки вермахта в Восточной Пруссии. Советские документы лаконично сообщают о нанесённом врагу «значительном уроне в технике и живой силе». На деле это означало сгоревшие дотла танковые и автомобильные колонны, ж/д станции и эшелоны, обращённые в ничто артиллерийские батареи и красиво горящие склады. Валентину даже представляли к званию Героя Советского Союза, но дальше представления дело почему-то не пошло. Упущение исправили лишь в 1995 году – присвоили звание Героя России и всё ту же Золотую звезду, правда, уже с трёхцветной колодкой.

Савицкая Валентина Флегонтовна
Пе-2 (Пешка) - пикирующий бомбардировщик

Орден Славы


Самый «солдатский» орден – офицеров им не награждали, только рядовых, сержантов и старшин. И самый конкретизированный – в его статуте нет никаких размытых формулировок. Сам статут расписан на нескольких страницах и в нём детально прописаны подвиги, за которые красноармейцу полагалась серебряная, позолоченная или золотая звёздочка на пятиугольной колодке. Вплоть до конкретных цифр: «из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 солдат и офицеров противника» или «своим танком смял одно или несколько орудий противника или уничтожил не менее двух пулемётных гнёзд». Интересно, что статут ордена почти дословно повторял дореволюционный Георгиевский крест. Награда имела три степени и вручались они в строгой последовательности – сразу получить II или I степень было невозможно.
Артиллерист Устин Мокрушев свою первую «Славу» получил в 18 лет, в боях за Украину. Летом 1944 года он за неполную неделю уничтожил вражеский дзот и два пулеметных расчёта (в одном бою), попутно отправив в мир иной два десятка солдат. Через месяц, уже в Польше, сержант Мокрушев занял место убитого наводчика и подбил танк. В том же бою его орудие было выведено из строя, но расчёт Мокрушева сумел отбить атаку и без пушки. Орден Славы II степени себя ждать не заставил. Звание полного кавалера ордена Славы 19-летний Устин обеспечил себе за 2 недели до Дня Победы. Отражая контратаку немцев, расчёт Мокрушева стрелял очень лихо – два уничтоженных танка, бронетранспортёр и больше десятка солдат тому доказательство. Эту историю омрачает только обычный послевоенный бардак: орден Славы высшей степени Устину Александровичу вручили только через 21 год – в 1967-м.

Мокрушев Устин Александрович
Оружие Победы. Противотанковые пушки 45 и 57 мм

Орден Отечественной войны


Самый «оперативный» орден – очень часто им награждали сразу же после боя. Статут этой награды расписан на несколько страниц - ещё более детально, чем у ордена Славы. Уничтожение техники и живой силы врага, успешная высадка десанта, своевременный подвоз боеприпасов или эвакуация гражданских – награда была актуальна как на передовой, так и в глубоком тылу. С 1942 года орденом Отечественной войны наградили 1 276 тысяч человек. Но лишь 350 000 из них получили награду I степени.
Кемеровчанин Илья Другов успел повоевать в стрелковых и танковых частях, но особенно отличился в составе 7-го гвардейского мотоциклетного батальона. Разведывая маршруты, захватывая «языков» и обеспечивая связь, Другов к лету 1945 года стал полным кавалером Ордена Славы. А уже в Берлине Илья Дмитриевич поставил красивую точку – захватил знамя печально известной 5-ой танковой дивизии СС «Викинг». Захват вражеского стандарта во все времена считался подвигом – Другову не только вручили орден Отечественной войны I степени, но и пригласили участвовать в Параде Победы в Москве. Там ему снова довелось подержать в руках знамя «Викинга» - во время парада Другов бросил его к подножию мавзолея Ленина.

Другов Илья Дмитриевич
низложение фашистских знамён у стен Кремля 24 июня 1945

Ордена Суворова и Кутузова


Очень похожие и очень разные награды. Учреждены одновременно – в июне 1942 года. Оба ордена имеют по 3 степени отличия, оба вручались только офицерам, а первые степени – полководцам. Но к ордену Кутузова представляли преимущественно за блестящую оборону либо за победу над превосходящими силами противника, к ордену же Суворова – наоборот, за успешные наступательные действия. Историческая аналогия очевидна – генерал-фельдмаршал Александр Суворов прославился кинжальными атаками и блестящими решениями в наступлении. А другой русский фельдмаршал – Михаил Кутузов больше всего запомнился тактическими ходами в обороне. В 1812 эти ходы обратили сильнейшую армию мира в ничто.
Майор Александр Епанчин был одинаково хорош в обороне и нападении, во внушительной коллекции его наград имелись и «Кутузов» II степени и «Суворов» III степени. В битве за Москву Епанчин попал в окружение, но сумел прорвать кольцо и вывести весь свой батальон. В 1943 году, уже командуя полком, здорово отличился в наступательной операции: прорвал немецкую оборону, занял деревню Матвеев Курган и успешно отбил все контратаки. К концу войны разносторонний командир командовал целой воздушно-десантной бригадой, а после неё – «кремлёвской» дивизией имени Дзержинского и Главным управлением пограничных и внутренних войск МВД СССР.

Епанчин Александр Дмитриевич
десантники великой отечественной

Орден Александра Невского


«Младший» полководческий орден. Степеней не имел. Если коротко, то это награда за «стремительность и неожиданность», а если развёрнуто, то за «проявление инициативы по выбору удачного момента для внезапного, смелого и стремительного нападения на врага и нанесение ему крупного поражения с малыми потерями для своих войск». Слово «стремительно» встречается почти в каждой строчке статута ордена. Создателей награды, надо полагать, здорово впечатлили подвиги Александра Ярославича, внезапной атакой разгромившего шведский отряд и прекрасно выбравшего позицию на Чудском озере. Сейчас в этих деяниях принято сомневаться (и некоторые основания на то у историков имеются), но в случае с наградой был важен не подлинник, а хрестоматийный, известный любому школьнику, образ Александра Невского.
В случае с героем Советского Союза Александром Сарыгиным, как никогда актуален пятый пункт статута ордена Александра Невского: «за командование авиаподразделением или частью, настойчиво и успешно совершившими ряд боевых вылетов, нанесшими жестокий урон живой силе и технике противника и без потерь вернувшимися на свою базу». Вообще-то под это определение подходит большинство из 148 боевых вылетов командира пикирующего бомбардировщика. Авиационные подразделения под его командованием настойчиво и успешно бомбили танковые колонны на Курской дуге, наносили жестокий урон живой силе и технике в Белоруссии, Польше и самой Германии. Орден Александра Невского редко вручали несколько раз одному кавалеру – гораздо чаще успешного командира представляли к более высокой награде. Карьера Александра Сарыгина подтверждает это правило: за «Невским» последовали три ордена Красной Звезды и два ордена Ленина, вкупе со званием Героя Советского Союза.

Сарыгин Александр Васильевич

Орден Нахимова


Единственный флотский орден, обладателя которого нам удалось найти среди кузбассовцев. Так уж исторически сложилось, что мало среди них офицеров военно-морского флота. А орден Нахимова – исключительно флотоводческая награда. Полный аналог сухопутного ордена Кутузова. Адмирал Павел Нахимов с блеском выигрывал морские сражения, но бессмертную славу снискал, командуя обороной Севастополя во время Крымской войны. Соответственно, орден имени великого адмирала вручался в первую очередь «за искусно разработанную и хорошо проведенную операцию, во взаимодействии всех сил флота, на оборонительной позиции, приведшую к разгрому и преследованию морских сил противника при численном их превосходстве».
Минный заградитель – самый что ни на есть оборонительный корабль: его дело устанавливать минные поля, а завидев противника - бежать. Но с минзагом «Аргунь», на котором служил Владимир Новиков (сначала матросом, а впоследствии капитан-лейтенантом), вышло иначе. Это был большой торговый пароход, купленный у англичан ещё в 30-е годы. Внушительные размеры позволили разместить на корабле не только 370 мин, но и довольно мощное вооружение – четыре 130-мм орудия. Они и сделали «Аргунь» победителем уникальной дуэли: минный заградитель против бронепоезда! В августе 1945-го корабль Владимира Новикова поддерживал высадку десанта в корейском порту Сейсин. Чтобы нейтрализовать его мощные орудия, японцы подтянули к порту бронепоезд. Но артиллеристы «Аргуни» уничтожили железнодорожные пути, лишив состав маневренности, а затем, при поддержке пикирующих бомбардировщиков, окончательно его добили. За эту операцию были награждены все офицеры минного заградителя, в том числе и Владимир Новиков. Он стал кавалером Ордена Нахимова II степени.

Новиков Владимир Михайлович
Вклад Советского Союза в победу над Японией

Медали «за участие»

В данном случае в формулировке «за участие» нет ничего унизительного. Она означает, что солдат честно и добротно, наравне со всеми, выполнял свой долг на конкретном участке фронта, внеся свой вклад в общую Победу.
Автор текста: Аркадий Кимеев
Источники: архив Кемеровского областного краеведческого музея, историко-биографический справочник «Помним всех поимённо» (Л. З. Боголепова, 2015 г.)
Фото: архив Кемеровского областного краеведческого музея, архив КемГУ, Google Images
Видео: Youtube.com/Оружие победы/Официальные трейлеры/ Стренджер Лонер/Война и оружие/Discovery Civilization/ bronetehnika/Столица ВДВ/ТВ-Центр
Посмотреть / добавить комментарии
Вступление
Партизану
За отвагу
За боевые заслуги
Орден Ленина
Орден Красной звезды
Золотая звезда героя СССР
Орден боевого Красного знамени
Орден Славы
Орден Отечественной войны
Ордена Суворова и Кутузова
Орден Александра Невского
Орден Нахимова
Медали «За участие»