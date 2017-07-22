В кузбасской «Томской писанице» пройдёт фестиваль «Ретро Сибирь 2017»

5 августа в кузбасском музее-заповеднике «Томская писаница» на поляне праздников пройдёт VIII межрегиональный фестиваль «Ретро Сибирь 2017».

«На нашей площадке фестиваль пройдёт в пятый, юбилейный, раз, — сообщила Сибдепо режиссёр музея-заповедника Екатерина Борисова. – В этом году он будет посвящён 100-летию революции. Участники будут в костюмах тех времён. Посетители тоже могут нарядиться подобным образом».

По словам собеседницы издания, в рамках фестиваля традиционно пройдёт выставка ретро-машин. Путём голосования зрителей и жюри будут определены лучшие автомобили.

Также будет организована выставка старинных вещей. Посетители смогут купить их, отметила Екатерина Борисова.

Фестиваль начнётся в 13:00. Продлится он, ориентировочно, до 18:00. Посмотреть, как прошла «Ретро Сибирь» в прошлом году можно здесь.