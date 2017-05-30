Кузбассовца будут судить за хранение арсенала оружия времён Первой мировой войны

54-летнего жителя Березовского будут судить за хранение дома целого арсенала оружия времён Первой мировой войны.

«В поисках оружия мужчина вёл раскопки в районе бывшего Мариинского тракта, расположенного вдоль трассы «Новосибирск – Иркутск», — рассказала Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. – Кузбассовец давно и сильно интересовался этой темой. Изучал много литературы, знакомился с информацией в Интернете. В конечном счёте, житель региона купил металлоискатель и отправился на поиски. Оружие он собирал для себя, для коллекции».

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Полицейские нашли дома у кузбассовца, в частности, винтовку «Бердана II» образца 1870 года, французский револьвер «Лефоше» (1853 год), стволы, ствольные коробки и затворы к винтовке «Мосина» (1891 год), к американскому пистолету «Кольт», к японской винтовке «Арисака» (1897 год).

«Задержанный рассказал сотрудникам полиции, что он, по его мнению, нашёл места сражений армии Колчака. За несколько месяцев он собрал целый арсенал оружия времен гражданской войны и даже планировал организовать в своей квартире исторический музей. Однако все свои находки он хранил в жилище незаконно, с грубейшими нарушениями — на полу, полках и столах», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Снаряды и гранаты правоохранители уничтожили на полигоне. Остальное оружие направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального ГУ МВД. Уже установлено, что некоторое оружие еще пригодно для выстрелов.

Сейчас кузбассовца обвиняют по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») и ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Санкции статей предусматривают до пяти лет колонии.