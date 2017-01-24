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Правительство выделило 8,3 млрд рублей на строительство сельских дорог

Субсидии получат 54 российских региона.

Правительство РФ распределило между 54 регионами более восьми миллиардов рублей на строительство сельских дорог. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

«Принятое решение будет способствовать увеличению протяжённости сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений», – говорится в документе.

Помощь из федерального бюджета получат те регионы, которые нашли в своих бюджетах деньги на строительство дорог в сельской местности.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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