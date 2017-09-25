Культура
Кузбасс
В Новокузнецк на несколько месяцев привезут скульптуру группы The Beatles

В Новокузнецк на несколько месяцев привезут скульптуру группы The Beatles

Где установят памятник, пока неизвестно.

В середине ноября в рамках осеннего турне в южную столицу Кузбасса привезут скульптуру британской группы The Beatles. В настоящее время пока неизвестно, где будет установлен памятник, но отмечается, что в Новокузнецке он пробудет несколько месяцев, сообщает РИА «Томск».

Сейчас скульптура находится в Томске. Летом 2017 года её установили возле Томского государственного университета. Перед тем, как привезти памятник в Кузбасс, его на некоторое время установят в Новосибирске. Все желающие смогут сделать бесплатное фото на фоне памятника легендарным исполнителям.

Переносную скульптуру британской группы The Beatles изготовил Антон Гнедых, который воссоздал обложку альбома Abbey Road.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://commons.wikimedia.org

Комментарии

Рекомендуем

Спецпроекты

Фотоконкурс «Тёплая осень на Сибдепо»

Сибдепо дарит путёвку в жаркую страну, отдых в 5-звёздочном отеле и планшет Apple iPad за кадры яркой осени
Опрос

Подростки Vs охрана: кто виноват в конфликте в кемеровском ТРК?

В кемеровском ТРК «Гринвич» произошла стычка между двумя подростками и охранниками
Новости

Конструктор Yota: как выбрать нужные услуги и сэкономить на мобильной связи

Сибдепо поможет разобраться, как выбрать только необходимые опции с помощью нового предложения Yota для смартфона
Интервью

Кредитная оттепель продолжается

Как поменялись банковские продукты в эпоху «кредитной оттепели» и какие кредитные продукты пользуются популярностью у предпринимателей

Сегодня в Кемерове

Популярное