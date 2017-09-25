В Новокузнецк на несколько месяцев привезут скульптуру группы The Beatles

В середине ноября в рамках осеннего турне в южную столицу Кузбасса привезут скульптуру британской группы The Beatles. В настоящее время пока неизвестно, где будет установлен памятник, но отмечается, что в Новокузнецке он пробудет несколько месяцев, сообщает РИА «Томск».

Сейчас скульптура находится в Томске. Летом 2017 года её установили возле Томского государственного университета. Перед тем, как привезти памятник в Кузбасс, его на некоторое время установят в Новосибирске. Все желающие смогут сделать бесплатное фото на фоне памятника легендарным исполнителям.

Переносную скульптуру британской группы The Beatles изготовил Антон Гнедых, который воссоздал обложку альбома Abbey Road.